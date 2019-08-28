"Реал" ждёт от Зидана одобрения двух сделок

Мадридский "Реал" готов до закрытия летнего трансферного окна провернуть ещё две сделки, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб очень близок к приобретению полузащитников Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм") и Донни ван де Бека ("Аякс").

Утверждается, что переходы датчанина и голландца можно оформить в кратчайшие сроки, если будет получено согласие главного тренера команды Зинедина Зидана.

Пока же французский наставник упрямится и продолжает просить руководство "бланкос" купить у "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

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