"Реал" ждёт предложений по Йовичу

Мадридский "Реал" готов расстаться этим летом с нападающим Лукой Йовичем, утверждает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе ждут предложений по трансферу 22-летнего серба.

При этом "сливочные" готовы как продать скандального форварда, так и отдать его в аренду.

Ранее сообщалось, что Йовичем предметно интересуется "Милан". Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

В текущем сезоне балканец сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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