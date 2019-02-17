"Реал" - "Жирона" - 1:2 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Жироной".
Читайте также: "Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18