"Реал" - "Жирона" - 6:3 (обзор)

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"Реал" - "Жирона" - 6:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Жироной".

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Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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