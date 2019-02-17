"Реал" - "Жирона": видеотрансляция матча начнется в 14:00 мск

17 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" на своем поле встретится с "Жироной". Матч пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Начало встречи в 14:00 мск.

Безоговорочным фаворитом по версии матча является королевский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 8,00. На успех "Жироны" можно поставить с коэффициентом 15,00.

После 23 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. "Жирона" находится на 17-й позиции, имея в активе 24 балла.

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