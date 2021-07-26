"Реал" знает, что за Мбаппе нужно будет заплатить огромную сумму

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"Реал" знает, что за Мбаппе нужно будет заплатить огромную суммуФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, мадридский "Реал" знает, что трансфер Килиана Мбаппе потребует очень больших вложений и усилий.

По информации источника, "сливочные" должны убедить ПСЖ - который не намерен даже выслушивать предложения по игроку - вести переговоры, а также сделать предложение в размере 180 миллионов евро.

Также отмечается, зарплата игрока в "Мадриде" составит не менее 20 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романоо сообщал, что если будет хотя-бы малейший шанс подписать Мбаппе, то "Реал" приложит все усилия для осуществления сделки.

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