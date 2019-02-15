"Реальная" трагедия "Аякса", "котята" Сульшера и скучне нули российских клубов: итоги первой еврокубковой недели 2019 года

Конец медового месяца МЮ и Сульшера

Плей-офф Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" начинал с 11 матчами кряду без поражений, а ПСЖ без Неймара и Кавани. Многие эксперты сходились на мысли перед матчем, что судьба Парижа, который уже 2 сезона кряду позорится в 1/8 финала Лиги Чемпионов, может повториться. Но были и другие немаловажные факторы. Мало кто закладывал в разговоры об 10 победах в 11 матчах долю рассуждений о совершенно бездарной обороне "Арсенала", где просто не хватает исполнителей, о игре Де Хеа в совершенно проигрышном матче с "Тоттенхэмом" и о встречах с аутсайдерами АПЛ, которых на эмоциональном импульсе в следствии смены тренера было обыграть не так уже и сложно. ПСЖ должен был стать очередным, пока самым сложным экзаменом для "красных дьяволов", и именно ПСЖ раскрыл многие изъяны в построении игры "Манчестера". Основой общей победы Парижа над Манчестером стала проигранная тактическая дуэль Сульшера Тухелю. Немецкий специалист построил игру команды таким образом, что на любом участке поля, при любых маневрах МЮ ПСЖ имел на одного человека больше, что позволяло разыгрывать лишнего в атаке и, как следствие, забить нужное количество голов.

Хотя, начало противостояния было не такое уж и плохое для "Манчестер Юнайтед". Игра проходила на равных, и в определенный момент даже показалось, что все это является частью плана Сульшера, так как с 20 минуты "манкуниацы" стали взвинчивать темп и переводить игру в более динамичное русло. Но на самом деле телевизионная картинка создавала эффект иллюзии, так как до реального футбольного добра – моментов – дело так и не дошло. В матче против ПСЖ "Манчестер Юнайтед" имел всего лишь 0,13 xG – это абсолютный ноль. Интересно, что за пределы 0,05 этот показатель перевалил лишь после того, как Париж дважды обхитрил оборону соперника и обеспечил себе комфортное преимущество перед ответным матчем. В сухом остатке мы имеем тот факт, что "красные дьяволы" покинули 1/8 финала еще после домашней встречи. Чудеса случаются, и камбек "Барсы" в прошлом году – это лишь еще одно подтверждение изменчивости футбольной погоды. Но сейчас в вылет ПСЖ верится с трудом. Хотя бы потому, что Тухель четко показал свое нынешнее тактическое превосходство над Сульшером.

Иммунитет "Тоттенхєма" и безбашенность "Аякса"

Второй игровой день Лиги Чемпионов продолжил дарить зрителям интригу, и, на самом деле, сложно определить, какая же из встреч дня была по-настоящему основной и центральной. Изначально таковым виделось противостояние "Тоттенхэма" и "Боруссии" Дортмунд на "Уэмбли". О раскладах до матча трубили все СМИ в течении нескольких дней, да и без этого они были предельно понятны. А вот ситуация после встречи позволила сделать парочку очень глобальных выводов. Во-первых, Маурисио Почетино показал себя как очень высококлассный тренер. Дело в том, что у "шпор" наблюдается очень непростой период – команда потеряла нескольких лидеров и состав приходится лепить из того, что есть в глубинах резерва (напомним, что "Тоттенхэм" уже год никого себе не покапает). Практика топ-клубов показывает, что в случае потери нескольких ключевых футболистов они перестают играть на уровне приставки "топ". Когда у "Баварии" вылетает несколько игроков из центра поля, ее пусть и не легко, но все же обыгрывает леверкузенский "Байер". Когда у "Барсы" нет в составе Альбы и Месси, атака сразу же не может перешагнуть за отметку 0,20 xG за матч, а команда, соответственно, теряет очки. У "Тоттенхэма" дела пошли совершенно не так. Почетино смог выжать максимум из имеющихся игроков и добился своего.

Немало заслуг в этом и со стороны "Боруссии". В первой части сезона многие аналитические порталы и эксперты отмечали, что "шмели" играют не на своем уровне. В среднем они забивали в 1,5-2 раза больше, чем должны были, согласно показателю xG. Это же наблюдалось и в защите – пропущенных голов было на порядок меньше, чем созданных голевых моментов у ворот "шмелей". В 2019 году мы видим, что показатели постепенно приходят в норму. Подопечные Фавра не могут победить уже в 4 матче кряду во всех турнирах, постепенно подпускают к себе "Баварию" в чемпионате и уже не кажутся столь грозной силой. В матче с "Тоттенхэмом" "шмели" смогли ударить по воротам всего лишь 6 раз и общая победа английской команды со счетом 3:0 показалась абсолютно закономерной. Подопечным Почетино нужно будет очень постараться, чтобы не пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

По-настоящему центральный матч второго игрового дня состоялся в "Амстердаме", где местный "Аякс" принимал "Реал". Изначально встреча воспринималась не столь серьезно только лишь по причине огромной разнице в классе команд. И если бы встреча состоялась осенью, то, возможно, к ней было бы приковано более пристальное внимание. А на фоне неплохой игры и, что самое главное, неплохих результатов сливочных в последнее время ни у кого не было сомнений, что королевский клуб еще в первом матче подаст внушительную и аргументированную заявку на выход в четвертьфинал. И заявка действительно получилась. В Мадриде голландский коллектив должен будет забивать 2 и не пропускать для прохода дальше. Но если взять во внимание игровые компоненты, то здесь все не так уж и просто. Все разговоры о том, что "Аякс" будет играть на своей половине поля и ждать возможности убежать в быструю атаку (благо исполнители для этого есть), рассыпались и стали неактуальными уже в дебюте встречи.

По ходу встречи "Реал" регулярно страдал от той же истории, которую сам проповедовал в матче с "Барселоной". С первых минут футболисты "Аякса" применили тактику высокого прессинга и начали душить королевский клуб. Подобная игра (а) запутала "сливочных", как как они совершенно не ожидали такого развития событий и откровенно не знали, что делать и (б) заставила "Реал" играть "на вынос" в расчете на то, что Бензема или Бейл выиграют игровой снаряд и организуют быструю атаку. На начальном этапе это совершенно не получалось и "Аякс", чувствуя запах крови, постепенно начал переходить на схему, по которой они часто играют в чемпионате Голландии – 2-2-2-4 или даже 2-2-6, как кому угодно. Смысл лишь в том, что крайние защитники и вингеры оказывались практически на одной линии, а атакующий полузащитник поднимался на позицию второго форварда – это создавало огромный численный перевес на всех участках поля. За счет этой системы "Аякс" смог создать голевых моментов ровно на 5 голов (с учетом совершенно справедливо не засчитанного мяча после подачи с углового, вокруг которого разгорелись неистовые споры уже по ходу поединка). Единственная причина, почему "Аякс" не выиграл встречу с комфортным преимуществом – нереализация. Формально, у "наследников Кройффа" было три выхода 1 на 1, когда счет просто обязан был меняться. "Реал", в свою очередь, нашел пару моментов за счет индивидуального мастерства и смог их реализовать. Счет 2:1, конечно, оставляет шансы "Аяксу", но фаворитом является "Реал", при чем с большим запасом. Важнее другое – игра. Это была настоящая игра для футбольных гурманов. Редакция Soocernews еще не видела столь романтического футбола ни от одной из команд в текущем сезоне (9:0 в матче ПСЖ и "Генгама" в понятие "романтический" не входят, здесь, пожалуй, применимо слово "жесткий").

Скучные российские команды

На этой недели стартовала и Лиги Европы, где, конечно, все взоры были направлены на российские команды – "Краснодар" и "Зенит". Первыми еврокубковую кампанию в 2019 году начали питерцы – их встреча с "Фенербахче" была вынесена еще на вторник. Перед началом матча ожидалось, что команды вряд ли покажут зрелищный футбол, так как: (а) "Зенит" только недавно вышел из отпуска, да и в целом он еще никогда не начинал играть так рано; (б) "Фенер" переживает не лучшие времена – в чемпионате "канарейки" идут возле зоны вылета, а внутри самого клуба происходят совсем непонятные процессы. Но были и другие факторы. К примеру, в 11 последних домашних матчах Лиги Европы "Фенер" ни разу не проиграл, а "Зенит" гостевые матчи в стадии плей-офф проводит очень плохо – 9 поражений в последних 10 матчах. Фаворит матча был очевиден. Неприятно признавать, но прогнозы полностью оправдались – "Фенер" переиграл "Зенит" и по счету, и по моментам, и по движению. Но даже при этом питерцы могли решить исход встречи в свою пользу – перед перерывом Роберту Маку нужно было всего лишь забить пенальти, но удар словака взял голкипер Текин. Еще одним интересным моментом стал дебют новичков – Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Пока сложно сказать о их роли в команде, и как дела пойдут дальше, но первое впечатление оказалось очень даже неплохое. По крайней мере, игры они не испортили. Может ли "Зенит" пройти "Фенер"? Конечно! Канарейки не столь удачливы в выездных матчах еврокубков, и в этом и есть шанс питерцев. Вопрос лишь в том, насколько подопечные Семака будут готовы!

Что интересно, шансы "Краснодара" на итоговый выход в 1/8 финала является менее выраженными, чем у "Зенита". Матч с "Байером" оказался "нулевым" в плане итогового счета, но сама игра получилась очень динамичной, как будто "быки" и не уходили в отпуск. Если говорить визуально, то движение и общий контроль матча были в руках "фармацевтов". А вот моментов больше создал "Краснодар". В первом тайме Ольссон пробивал по пустым воротам из пределов вратарской, но не попал в створ, а во второй половине встречи другой швед – Классон – воспользовался передачей от Стоцкого и пытался пробить в дальний угол метров с 10, но голкипер "Байера" был на высоте. Почему же у "Краснодара" меньше шансов? Во-первых, в пользу "фармацевтов" будет играть фактор домашнего поля, где нынешние подопечные Петера Боша исторически играют лучше. Во-вторых, "Краснодар" исторически хуже проводит выездные поединки. Стоит лишь вспомнить выезд в "Севилью" после отличной домашней победы на "Краснодар Арене". Гостевой гол может все изменить и перевернуть ситуацию в паре, но, если "Краснодар" действительно настроен на продвижение по Лиге Европы, без преимущества в гостях "быкам" придется несладко.