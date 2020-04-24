"Реально считаю его гением": Лунёв охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

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"Реально считаю его гением": Лунёв охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунёв высоко отозвался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

"Перед своим дебютом в Премьер-лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всё получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шёл - и вот оно. Главное, по большому счёту, не обосраться. У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: "Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всё. Ничего не придумывай, и всё будет нормально". И как рукой сняло волнение. Вышел - поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие", - рассказал Лунёв.

42-летний Гончаренко в течение тренерской карьеры возглавлял БАТЭ, "Кубань", "Урал", "Уфу" и ЦСКА. В его активе 11 выигранных трофеев.

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