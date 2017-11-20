"Реалу" интересен бывший форвард "Барселоны"

Теги реал мадридалексис санчесарсенал лондон

"Реалу" интересен бывший форвард "Барселоны"Мадридский "Реал" интересуется форвардом лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует AS со ссылкой на Tribalfootball.

По сведениям источника, руководство королевского клуба одобрило возможное приобретение 28-летнего нападающего "канониров" в зимнее трансферное окно, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе. Трансфер чилийца оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, летом "Реал" предпримет третью попытку подписать Де Хеа| soccernews.ru

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