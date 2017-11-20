"Реалу" интересен бывший форвард "Барселоны"

Мадридский "Реал" интересуется форвардом лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует AS со ссылкой на Tribalfootball.

По сведениям источника, руководство королевского клуба одобрило возможное приобретение 28-летнего нападающего "канониров" в зимнее трансферное окно, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе. Трансфер чилийца оценивается в 30 миллионов евро.