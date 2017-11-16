"Реалу" интересен форвард сборной Италии

Теги андреа белоттиреал мадридторино

"Реалу" интересен форвард сборной ИталииМадридский "Реал" следит за форвардом итальянского "Торино" Андреа Белотти, информирует le10sport.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают 23-летнего нападающего "быков" в качестве одного из кандидатов для усиления своей линии атаки. За возможный трансфер игрока сборной Италии "сливочным" придется выложить не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Белотти забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Торино".

Напомним, Модрич и Иско смогут сыграть против "Атлетико". | soccernews.ru

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