"Реалу" интересен голкипер "Фиорентины"
"Реал" занимается поиском сменщика для голкипера Тибо Куртуа.
Как сообщает Football Italia, мадридский клуб интересуется вратарем "Фиорентины" Альбаном Лафоном. Отметим, что Лафон должен стать заменой для Альфонсо Ареоля, у которого истекает срок аренды в "Реале".
На данный момент Лафон находится в аренде в "Нанте". Кроме того, французский клуб обязан выкупить голкипера за 9 миллионов евро, при этом у "Фиорентины" есть право обратного выкупа за 11 миллионов евро.
В этом сезоне Лафон провел 29 матчей, в которых пропустил 33 гола.
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