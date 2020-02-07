"Реалу" интересен полузащитник "Валенсии"

"Реал" интересуется полузащитником "Валенсии" Ферраном Торресом.

Как сообщает AS, мадридский клуб доволен прогрессом 19-летнего игрока и попытается подписать его в летнее трансферное окно. В услугах испанца также заинтересован "Ювентус".

Отметим, что клаусула Торреса составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне Торрес провел 29 игр, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

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