"Реалу" интересен воспитанник "Барселоны"
Фото: инстаграм Бернабе
Хавбек "Пармы" Адриан Бернабе может вернуться в Испанию.
Как сообщает Transfermarket, в услугах 20-летнего испанца заинтересован "Реал".
Бернабе является воспитанником "Барселоны" (2014-2018) и "Манчестер Сити" (2018 - 2021). В "Парму" игрок перебрался минувшим летом на правах свободного агента, однако участия в матчах еще не принимал.
Соглашение Бернабе с клубом действует до лета 2024 года.
Читайте также: Йович получил предложение от итальянского топ-клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Матерацци вспомнил о своем конфликте с Зиданом
-
Умер чемпион мира в составе сборной Англии и лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма"
-
Фелишу грозит длительная дисквалификация
-
Кавани не собирается покидать "Манчестер Юнайтед", несмотря на приход Роналду
-
"Реалу" интересен воспитанник "Барселоны"
-
"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора
-
"Барселона" планирует подписать трех топ-футболистов следующим летом
-
"Интер" нацелился на ван де Бека
-
Аршавин высказался о будущем Миранчука в "Аталанте"
-
Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с "Интером"
-
Карпин назвал лучшего форварда России на данный момент
-
Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом"
-
"Рома" готовит долгосрочный контракт для Пеллегрини
-
Форлан уволен из клуба 2-й лиги Уругвая
-
Принц Камбоджи хочет купить клуб французской Лиги 1
-
Месси выбрал себе жильё в Париже
-
Депай оценил перспективы "Барселоны"
-
Карпин не отрицает наличие конфликта с Дзюбой
-
"Роналду, пожалуйста, можешь остановиться?": Криштиану сделал фото с мальчиком у входа на базу "МЮ"
-
Тухель прокомментировал несостоявшийся переход Кейна в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14