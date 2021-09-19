"Реалу" интересен воспитанник "Барселоны"

Фото: инстаграм Бернабе

Хавбек "Пармы" Адриан Бернабе может вернуться в Испанию.

Как сообщает Transfermarket, в услугах 20-летнего испанца заинтересован "Реал".

Бернабе является воспитанником "Барселоны" (2014-2018) и "Манчестер Сити" (2018 - 2021). В "Парму" игрок перебрался минувшим летом на правах свободного агента, однако участия в матчах еще не принимал.

Соглашение Бернабе с клубом действует до лета 2024 года.

Читайте также: Йович получил предложение от итальянского топ-клуба. | http://soccernews.ru