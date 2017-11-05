"Реалу" интересен защитник "Лацио"

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"Реалу" интересен защитник "Лацио"Мадридский "Реал" интересуется защитником римского "Лацио" Стефаном де Вреем, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают возможность подписания 25-летнего бека "орлов" уже следующим летом. При этом игрок сборной Нидерландов может достаться "сливочным" совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с "Лацио" истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, также "Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru

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