"Реалу" интересен защитник "Лацио"

Мадридский "Реал" интересуется защитником римского "Лацио" Стефаном де Вреем, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают возможность подписания 25-летнего бека "орлов" уже следующим летом. При этом игрок сборной Нидерландов может достаться "сливочным" совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с "Лацио" истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, также "Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru