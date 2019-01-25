"Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны"

Еще один топ-клуб вступил в борьбу за хавбека ПСЖ Адриана Рабьо.

Как сообщает Goal.com, речь идет о "Реале", чей президент Флорентино Перес уверен, что игрок выберет именно мадридский клуб, однако переход состоится в летнее трансферное окно.

Напомним, что летом у Рабьо истекает соглашение с ПСЖ и игрок не намерен его переподписывать, из-за чего остаток сезона он может провести в дубле.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо два гола и два ассиста в 20 играх.

Ранее интерес к Рабьо проявляли "Барселона" и "Тоттенхэм".

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