"Реалу" могут запретить участие в еврокубках, если клуб не покинет Перес

Теги реал мадридфлорентино перес

 "Реалу" могут запретить участие в еврокубках, если клуб не покинет Перес

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Мадридскому "Реалу" грозит запрет на участие в еврокубковых турнирах, сообщает Telegraph Sport.

По сведениям источника, УЕФА грозит королевскому клубу запретом до тех пор, пока президентом "Реала" остается Флорентино Перес, который был назначен главой Европейской Суперлиги.

Ранее Перес заявлял, что УЕФА не способен на внедрение санкций против клубов, которые решили участвовать в Суперлиги.

Суперлига была образована 19 апреля, но спустя двое суток проект покинули все английские клубы.

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