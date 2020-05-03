"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы

"Футбол обязательно вернется, но уже не будет таким, как раньше". Президент УЕФА Александр Чеферин предупреждает о серьезных последствиях финансового кризиса, который рискует изменить правила игры на трансферном рынке. В ближайшие годы мы вряд ли увидим переходы за 100 млн евро или безумные контракты. Даже самым богатым клубам придется приспосабливаться к жестким условиям экономии. Мадрид – не исключение. Здесь с большим беспокойством ожидают продолжения соревнований. "Бланкос", по словам своего генерального директора и правой руки президента, Хосе Анхеля Санчеса, не зарабатывает с середины марта. Это означает почти гарантированную отсрочку стратегических операций – Холанда и Мбаппе, поскольку на их приобретение банально не хватит денег. Конечно, остается вариант с обменом, но это точно другой случай. ПСЖ не видит на "Бернабеу" равноценной замены, а Дортмунд больше интересуется деньгами.



Однако, новая экономическая политика Флорентино Переса, который собирает крупнейших талантов со всего мира, позволяет мадридцам более или менее спокойно смотреть в будущее. Те, кто смеялся над 36 игроками на контракте первой команды, сейчас мечтают о подобном кадровом потенциале. Зидан имеет "План А", "План Б" и даже "План В" на случай побега звезд, чего вообще не стоит исключать в нынешней ситуации. Резкое заявление Тони Крооса по уменьшению зарплат – первый тревожный звоночек. Уйти может любой, но "Реал" заблаговременно позаботился об альтернативных вариантах. "Короли" могут выставить три полноценные "одиннадцатки"! Теоретически слабый состав – это боевая опция для большинства клубов Примеры. Лунин, Кубо, Эдегор, Ашраф, Себальос, Регилон, Одриосола и Вальехо, не учитывая потенциальных новичков, создают приличный запас прочности. Сюда же стоит добавить резерв из совсем молодых, но перспективных: Оскар Родригес, Соро, де Фрутос, Рейньер, Хави Санчес или Майораль. Испанские СМИ уже разобрали все 3 плана Зидана на составляющие!



"План A": 4-3-3

"Гала-команда" Зизу прямо сейчас. Он чаще всего использовал этих исполнителей, пока футбол не пошел на вынужденный перерыв. Главная задача руководства – усилить текущий состав, прежде всего, полузащитником и нападающим. "Реал" до сих пор борется за титул Ла Лиги, но последние матчи вызвали немало вопросов. Еще одна проблема – форма Азара, который возвращается после операции на лодыжке. За исключением бельгийского хавбека, Винисиуса, Куртуа, Мэнди и Вальверде, французский специалист продолжает ставить на скелет, который трижды подряд выигрывал ЛЧ.





"План Б": 4-3-3

Так называемый второй эшелон, сформированный с футболистов, которые получали меньше минут, но с мастерами вроде Модрича или Иско. Кроме этого, после длительного лечения к команде присоединится Марко Асенсио. Наконец получил бы шанс и норвежский вундеркинд Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон в Сан--Себастьяне. 70-миллионный Йович и скандальный Бэйл формируют атакующее трио вместе с балеарским вингером. Правда, это далеко не лучшая новость для Зизу, который хочет избавиться обоих. При отсутствии Куртуа первым номером становится, что неожиданно, украинец Лунин. Он 100% вернется в Мадрид, пишет Marca.



"План В": 3-4-3

Одиннадцать игроков, которые почти не входили в планы Зизу. Только Родриго и Лукас несколько раз привлекались к основе с переменным успехом. Браим и Хамес обладают очень высоким потенциалом, но не имеют будущего в Мадриде, пока Зидан остается главным. Сотрудничать с обоими его заставят разве что экстренные условия. Зато Кубо и Реньер получили бы роскошный шанс зацепиться без всяких там аренд. Последний вариант – шанс для молодежи, хотя футбол должен окончательно сойти с ума, чтобы это стало реальностью!

*материал написан при помощи текстов иностранных источников