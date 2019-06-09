"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play

Мадридскому "Реалу" необходимо совершить целую серию трансферов, чтобы избежать проблем с финансовым fair play, сообщает AS.

По сведениям издания, королевскому клубу необходимо продать игроков на 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов выставить на трансфер вратаря Кейлора Наваса, защитников Начо Фернандеса и Тео Эрнандеса, полузащитников Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Дани Себальоса и Маркоса Льоренте, а также нападающих Гарета Бэйла, Борху Майораля и Рауля де Томаса.

Напомним, что этим летом "Реал" потратил около 250 миллионов евро на защитника Эдера Милитао, полузащитника Родриго Гоэша, а также нападающих Луку Йовича и Эдена Азара.

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