"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play

2 Теги реал мадридтрансферы

"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play

Мадридскому "Реалу" необходимо совершить целую серию трансферов, чтобы избежать проблем с финансовым fair play, сообщает AS.

По сведениям издания, королевскому клубу необходимо продать игроков на 300 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что "Реал" готов выставить на трансфер вратаря Кейлора Наваса, защитников Начо Фернандеса и Тео Эрнандеса, полузащитников Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Дани Себальоса и Маркоса Льоренте, а также нападающих Гарета Бэйла, Борху Майораля и Рауля де Томаса.

Напомним, что этим летом "Реал" потратил около 250 миллионов евро на защитника Эдера Милитао, полузащитника Родриго Гоэша, а также нападающих Луку Йовича и Эдена Азара.

Не пропустите: Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ivanmaslov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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Mutaloff
Mutaloff

Еще раз подтверждается тупость клуба,который не продумывает трансферную политику,делая трансферы,ради трансфера,я не удивлюсь трансферному бану,учитывая то,что игроки в сумме обойдутся максимум в 120-150 млн евро,да и Бэйл не хочет уходить.

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