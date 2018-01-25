"Реалу" поступило предложение по Бензема

Лондонский "Арсенал" сделал предложение по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "канониры" отправили "сливочным" трансферную заявку по 30-летнему нападающему в размере 40 миллионов евро. Однако королевский клуб, несмотря на свое желание расстаться с французом, вряд ли будет готов отпустить его в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бензема забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за "Реал".

Напомним, "Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал кубка лиги. | soccernews.ru