"Реалу" поступило предложение по Бензема

Теги арсенал лондонреал мадридкарим бензема

"Реалу" поступило предложение по БенземаЛондонский "Арсенал" сделал предложение по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "канониры" отправили "сливочным" трансферную заявку по 30-летнему нападающему в размере 40 миллионов евро. Однако королевский клуб, несмотря на свое желание расстаться с французом, вряд ли будет готов отпустить его в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бензема забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за "Реал".

Напомним, "Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал кубка лиги. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов