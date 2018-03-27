"Реалу" потребовалось восемь минут, чтобы продать все билеты на матч с "Ювентусом"

Все билеты на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус" были проданы за восемь минут, сообщает Marca.

Игра пройдет 11 апреля на "Сантьяго Бернабеу". Из Турина в Испанию прибудут 4000 болельщиков, остальные 76 000 билетов были проданы утром в понедельник.

Отметим, что в туринском матче этих команд также ожидается аншлаг.

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