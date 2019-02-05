"Реалу" предложат услуги топ-нападающего

Мадридскому "Реалу" предложат услуги нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает испанская пресса.

Агент футболиста Мино Райола хотел бы трудоустроить своего клиента в королевском клубе и уже начал работать над возможной сделкой.

Сам бельгиец также не против попробовать свои силы на "Сантьяго Бернабеу" и ради трансфера может пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне 25-летний Лукаку сыграл за "МЮ" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро.

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