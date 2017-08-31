Мадридскому "Реалу" предложили подписать звездного форварда, информирует Daily Express.

По сведениям издания, королевский клуб получил предложение приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, от покупки которого ранее отказался главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, Фергюсон сделал прогноз относительно доминирования "Реала" в европейском футболе. | soccernews.ru