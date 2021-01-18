"Реалу" предложили приобрести Жиру

Форвард "Челси" Оливье Жиру может сменить клуб уже в это трансферное окно.

Как сообщает Marca, мадридскому "Реалу" поступило предложение купить 34-летнего француза за 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Как сообщалось ранее, на футболиста претендует ряд грандов. В частности, интерес к подписанию игрока СМИ приписывали "Интеру" и "Ювентусу".