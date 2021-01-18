"Реалу" предложили приобрести Жиру

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"Реалу" предложили приобрести ЖируФорвард "Челси" Оливье Жиру может сменить клуб уже в это трансферное окно.

Как сообщает Marca, мадридскому "Реалу" поступило предложение купить 34-летнего француза за 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Как сообщалось ранее, на футболиста претендует ряд грандов. В частности, интерес к подписанию игрока СМИ приписывали "Интеру" и "Ювентусу".

Жиру в сезоне 2020/2021 выходил на поле в футболке "аристократов" в 17 матчах. В его активе 9 забитых мячей. Из них 5 пришлось на 4 матча в Лиге Чемпионов. Футболист по прежнему вызывается в сборную Франции. На его счету 3 гола в Лиге Наций сезона 2020/2021.

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