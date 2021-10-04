"Реалу" предложили усилиться игроком "РБ Лейпциг"

Фото инстаграм Кристофера Нкунку

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Football Espana, услуги 24-летнего футболиста были предложены мадридскому "Реалу".

"Быки" готовы продать француза королевскому клубу за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 10 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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