"Реалу" предложили усилиться игроком "РБ Лейпциг"
Фото инстаграм Кристофера Нкунку
Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
По информации Football Espana, услуги 24-летнего футболиста были предложены мадридскому "Реалу".
"Быки" готовы продать француза королевскому клубу за 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 10 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
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