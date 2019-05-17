"Реалу" предложили услуги игрока "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиреал мадридлерой санетрансферы

"Реалу" предложили услуги игрока "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает испанская пресса.

Агенты немца сами связались с королевским клубом, чтобы предложить ему услуги своего клиента.

Сумма возможного трансфера оценивается в 160 миллионов евро.

У 23-летнего футболиста есть вариант с переходом в "Баварию", но он не горит желанием возвращаться в Германию.

В текущем сезоне Сане сыграл за "Сити" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт игрока с "горожанами" истекает в 2021 году. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов