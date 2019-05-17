"Реалу" предложили услуги игрока "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает испанская пресса.

Агенты немца сами связались с королевским клубом, чтобы предложить ему услуги своего клиента.

Сумма возможного трансфера оценивается в 160 миллионов евро.

У 23-летнего футболиста есть вариант с переходом в "Баварию", но он не горит желанием возвращаться в Германию.

В текущем сезоне Сане сыграл за "Сити" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт игрока с "горожанами" истекает в 2021 году. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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