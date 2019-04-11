"Реалу" придется раскошелиться на Мане

Теги реал мадридсадио манеливерпультрансферы

"Реалу" придется раскошелиться на Мане

"Реал" рассматривает вариант с трансфером вингера "Ливерпуля" Садио Мане.

По сведениям El Confidencial, мерсисайдцы не горят желанием расставаться с футболистом, однако крупное предложение может изменить решение клуба.

Сообщается, что "Ливерпуль" запросит за игрока не менее 150 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мане 20 забитых мячей и 5 ассистов в 41 игре.

Читайте также: "Ливерпуль" определился с заменой для Мане. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева

Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов