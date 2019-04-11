"Реалу" придется раскошелиться на Мане
"Реал" рассматривает вариант с трансфером вингера "Ливерпуля" Садио Мане.
По сведениям El Confidencial, мерсисайдцы не горят желанием расставаться с футболистом, однако крупное предложение может изменить решение клуба.
Сообщается, что "Ливерпуль" запросит за игрока не менее 150 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Мане 20 забитых мячей и 5 ассистов в 41 игре.
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