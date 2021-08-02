"Реалу" разрешат заявить Бэйла

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может быть заявлен на чемпионат Испании, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, сообщает Marca.

По сведениям источника, подобное разрешение действительно для всех британцев, которые заключили контракты до "Брексита". Таким образом, "Реалу" не придется делать выбор между Бэйлом и бразильцем Родриго Гоэсом.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать 31-летнего Бэйла в летнее трансферное окно. Контракт валлийца с королевским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" определил 5 неприкасаемых игроков. | http://soccernews.ru