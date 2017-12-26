"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара

"Реал" может отказаться от трансфера форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sport.es, "сливочные" обратились к двум компаниям для изучения финансовой стороны трансфера. В своих отчетах компании посоветовали клубу отказаться от трансфера бразильца, так как это будет большой нагрузкой на бюджет клуба.

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