"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара

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"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара

"Реал" может отказаться от трансфера форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sport.es, "сливочные" обратились к двум компаниям для изучения финансовой стороны трансфера. В своих отчетах компании посоветовали клубу отказаться от трансфера бразильца, так как это будет большой нагрузкой на бюджет клуба.

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