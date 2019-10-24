"Реалу" в этом сезоне нужно 11 ударов для одного гола
Атакующие игроки мадридского "Реала" в текущем сезоне демонстрируют удручающую статистику.
"Сливочные" провели 12 матчей, в которых забили всего 19 мячей, то есть 1,58 гола за игру.
При этом команда наносит огромное количество ударов - 210 раз футболисты "бланкос" пробивали по воротам соперников в нынешней кампании (17,5 за матч).
Таким образом, на один гол "Реалу" требуется 11 ударов. Это ужасные показатели для топ-клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2