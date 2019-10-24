"Реалу" в этом сезоне нужно 11 ударов для одного гола

Атакующие игроки мадридского "Реала" в текущем сезоне демонстрируют удручающую статистику.

"Сливочные" провели 12 матчей, в которых забили всего 19 мячей, то есть 1,58 гола за игру.

При этом команда наносит огромное количество ударов - 210 раз футболисты "бланкос" пробивали по воротам соперников в нынешней кампании (17,5 за матч).

Таким образом, на один гол "Реалу" требуется 11 ударов. Это ужасные показатели для топ-клуба.

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