"Реал" определился с ценой на хавбека О. Родригеса

Теги реал мадридоскар родригестрансферы

"Реал" определился с ценой на хавбека О. Родригеса

Мадридский "Реал" намерен продать в летнее трансферное окно полузащитника Оскара Родригеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Вулверхэмптон", "Лацио" и "Шальке".

В нынешнем сезоне 21-летний Родригес выступает за "Леганес" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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