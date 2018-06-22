Ребич: "Хорватия показала мужскую игру"

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич доволен победой над Аргентиной (3:0) в матче ЧМ.

"Мы сегодня показали мужскую игру и добились яркой победы.

Пока моя стопа болит, завтра после осмотра будет ясно, что с ней. Рад, что забил, но вся наша команда находится в прекрасной форме. Все 23 футболиста готовы выйти на поле и показать свой максимум", - сказал Ребич.

Напомним, Месси может в очередной раз уйти из сборной. | soccernews.ru