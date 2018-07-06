Ребич: "Люблю, когда меня сравнивают с Оличем"

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич гордится тем, что его часто сравнивают Ивицей Оличем, который занимает должность в тренерском штабе национальной команды.

"Мне нравится, когда нас сравнивают. Он всегда отдавал всего себя на поле, выкладывался на 300 процентов. К тому же мы оба играем под 18-м номером. Хотя мне этот номер, честно говоря, достался случайно»", - сказал он.

Олич выступал за ЦСКА, мюнхенскую "Баварию", "Вольфсбург" и другие команды.

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