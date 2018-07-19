Ребич может продолжить карьеру в "Баварии"

Хавбек "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в "Баварию".

Как сообщил журналист Альфредо Педулья, агент хорвата прибыл в Мюнхен для завершения сделки.

Отмечается, что "Бавария" заплатит за Ребича около 50 миллионов евро, при этом 30% от этой суммы достанется "Фиорентине".

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