Ребич может продолжить карьеру в "Баварии"

Теги бавария мюнхенанте ребичайнтрахт франкфурт

Ребич может продолжить карьеру в "Баварии"

Хавбек "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в "Баварию".

Как сообщил журналист Альфредо Педулья, агент хорвата прибыл в Мюнхен для завершения сделки.

Отмечается, что "Бавария" заплатит за Ребича около 50 миллионов евро, при этом 30% от этой суммы достанется "Фиорентине".

Читайте также: Хорватский футболист оплатил кредиты 500 жителям родного города. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов