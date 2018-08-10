Ребич принял неожиданное решение по своему будущему

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Ребич принял неожиданное решение по своему будущему

Вингер "Айнтрахта" Анте Ребич принял неожиданное решение по своему будущему.

24-летний хорват, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Севильи", продлил контракт с франкфуртским клубом до лета 2022 года.

Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 56 матчей и забил 12 голов.

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