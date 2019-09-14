Ребич прокомментировал свой переход в "Милан"
Новичок "Милана" Анте Ребич поделился эмоциями после перехода в итальянский клуб.
"Я уже много знал о "Милане" и его истории. Мечтал оказаться здесь, хочу всех поблагодарить. Я уже участвовал в тренировках с командой, моя цель - преуспеть в этом сезоне", - цитирует хорвата официальный сайт "россонери".
"Милан" арендовал Ребича у "Айнтрахта" на два года с обязательством последующего выкупа за 25-30 миллионов евро. Из-за матчей сборных игрока удалось представить только сейчас.
25-летний форвард выступал за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 100 матчей, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.
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|1
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|Сассуоло
|1
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