Ребич прокомментировал свой переход в "Милан"

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Ребич прокомментировал свой переход в "Милан"

Новичок "Милана" Анте Ребич поделился эмоциями после перехода в итальянский клуб.

"Я уже много знал о "Милане" и его истории. Мечтал оказаться здесь, хочу всех поблагодарить. Я уже участвовал в тренировках с командой, моя цель - преуспеть в этом сезоне", - цитирует хорвата официальный сайт "россонери".

"Милан" арендовал Ребича у "Айнтрахта" на два года с обязательством последующего выкупа за 25-30 миллионов евро. Из-за матчей сборных игрока удалось представить только сейчас. 

25-летний форвард выступал за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 100 матчей, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач. 

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