Ребич стал автором уникального достижения

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Ребич стал автором уникального достижения

Фото твиттер "Милана"

Гол форварда Анте Ребича позволил "Милану" уйти от поражения в матче 4-го тура Серии А с "Ювентусом".

27-летний хорват поразил ворота "старой синьоры" в третьей игре чемпионата Италии подряд.

Как сообщает Opta, ранее подобное не удавалось ни одному игроку в истории "россонери".

Соответствующая статистика ведётся с сезона 1994/1995, когда в Серии А ввели систему начисления 3 очков за победу.

Не пропустите: "Ювентус" упустил победу над "Миланом" и остался в зоне вылета. | http://soccernews.ru
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