Ребич вновь стал игроком "Айнтрахта"

Теги айнтрахт франкфуртфиорентина

Ребич вновь стал игроком "Айнтрахта"

"Айнтрахт" вновь взял в аренду хорватского нападающего "Фиорентины" Анте Ребича, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа за 3,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форварда забил 2 гола в 24 матчах за "Айнтрахт".

23-летний Ребич выступал за "Фиорентину" с 2013 года, провел за клуб 12 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "РБ Лейпцигу" и "Вероне". Ранее играл за "Сплит". За сборную Хорватии сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Бывший форвард "Интера" Бельфодиль стал игроком "Вердера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов