Ребич вновь стал игроком "Айнтрахта"

"Айнтрахт" вновь взял в аренду хорватского нападающего "Фиорентины" Анте Ребича, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа за 3,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форварда забил 2 гола в 24 матчах за "Айнтрахт".

23-летний Ребич выступал за "Фиорентину" с 2013 года, провел за клуб 12 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "РБ Лейпцигу" и "Вероне". Ранее играл за "Сплит". За сборную Хорватии сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Бывший форвард "Интера" Бельфодиль стал игроком "Вердера". | http://soccernews.ru