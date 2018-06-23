Ребич: "Я передумал просить футболку у Месси"

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич высказался об игре сборной Аргентины.

"Если честно, я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой фанат Лео. Но аргентинцы произвели такое ужасное впечатление, что я передумал просить футболку у Месси.

Если честно, я ожидал намного большего. Хотя бы от тех игроков, которые выступают в АПЛ, которые привыкли к высокому ритму и единоборствам. Вы видели Николаса Отаменди - на четвертой минуте Манджукич обошел его и тот начал качаться по газону.

Я разочарован их поведением, их несоблюдением фэйр-плей, не говоря уже о том, как они нас провоцировали. Спортсмены должны уметь проигрывать" - приводит слова Ребича Goal.com.

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