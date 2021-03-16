Ребича дисквалифицировали на два матча за неуважительное отношение к судье

Нападающий "Милана" Анте Ребич был дисквалифицирован на две игры по итогам встречи 27 тура Серии А против "Наполи" (0:1).

27-летний хорват был наказан за неуважительное отношение к арбитру матча Фабрицио Паскуа. Кроме него был оштрафован голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма. Причиной стало "угрожающее и оскорбительное отношение" к соперникам.

Ребич сыграл за "Милан" 24 матча в текущем сезоне. В его активе 5 голов и 5 результативных передач.

"Милан" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А с 56 набранными очками. Отставание от лидирующего "Интера" составляет уже 9 баллов.