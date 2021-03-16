Ребича дисквалифицировали на два матча за неуважительное отношение к судье
Нападающий "Милана" Анте Ребич был дисквалифицирован на две игры по итогам встречи 27 тура Серии А против "Наполи" (0:1).
27-летний хорват был наказан за неуважительное отношение к арбитру матча Фабрицио Паскуа. Кроме него был оштрафован голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма. Причиной стало "угрожающее и оскорбительное отношение" к соперникам.
Ребич сыграл за "Милан" 24 матча в текущем сезоне. В его активе 5 голов и 5 результативных передач.
"Милан" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А с 56 набранными очками. Отставание от лидирующего "Интера" составляет уже 9 баллов.
Читать также: "Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17