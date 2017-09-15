Ребко: "Федун в "Спартаке" выиграл первое чемпионство за 16 лет, они будут праздновать его еще 16 лет"

Теги спартак москваалексей ребколеонид федун

Ребко: "Федун в "Спартаке" выиграл первое чемпионство за 16 лет, они будут праздновать его еще 16 лет"Полузащитник московского "Арарата" Алексей Ребко, известный по выступлениям за "Спартак", раскритиковал владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство - первое за 16 лет - и еще празднует. Мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать...

Соглашусь с мнением Валерия Оганесяна, который сказал, что Федун не разбирается в футболе. Из-за этого - проблемы в "Спартаке". Вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. И "Спартак" сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех", - цитирует 31-летнего хавбека Спорт-FM.

Напомним, Кавазашвили назвал футболиста "Спартака", который станет новым лидером команды. | soccernews.ru

комментарии
Павлюченко

Зачем мою фотку поставили??

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