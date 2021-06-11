Ребко рассказал о конфликте с Черчесовым

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Бывший полузащитник "Спартака", "Динамо" и "Ростова" Алексей Ребко поделился воспоминаниями о конфликте с действующим наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

"Случилось недопонимание. Мы играли с "Селтиком" в среду, а я сидел на скамейке. У меня болел ахилл, но я знал, что минут 20 провести на поле смогу. В итоге так и не сыграл. В четверг должен был быть выходной, в пятницу и субботу - тренировки, а в воскресенье - игра чемпионата. Я знал, что Титову дадут отдохнуть, а меня поставят в старт. Но ахилл всё ещё болел, поэтому сказал врачу Василькову: "Дай мне отдохнуть ещё денек, пусть воспаление пройдёт. Я в предыгровую потренируюсь и выскочу на игру, 100% буду готов". Он отвечает: "Окей".

Идёт к Черчесову, но говорит не о том, что мне нужен ещё один день на восстановление, а о том, что у меня болит нога и я не могу тренироваться. Думаю, если бы правильно донёс, тренер понял бы, вошёл в положение. А так Черчесов сказал: "Стоп, как не может тренироваться? Он вчера не тренировался и позавчера не играл. То есть когда надо идти деньги зарабатывать, он готов, а когда тренироваться без денег - нет?". В общем, взъелся на меня: "В дубль!". Я ответил: "Хорошо". Но потом сказал агентам, чтобы искали новую команду", - рассказал 35-летний экс-футболист.

Описанные события происходили, когда Ребко выступал за "Спартак", а Черчесов возглавлял "красно-белых".

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