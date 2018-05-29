Ребров: "Для "Спартака" - плюс, что Глушаков и Комбаров не вызваны в сборную"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров остался доволен невызовом в сборную России для участия в Чемпионате Мира своих партнеров по клубу - Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

"Может, и хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России. Понятно, что для них самих это плохо, но для "Спартака" - хорошо. Даже если взять пример прошлого года, когда Глушаков, Комбаров, Кутепов, Джикия и Самедов вернулись после Кубка Конфедераций, практически не отдыхая. После чемпионства и негативного фона со сборной ребята вернулись - сразу новый чемпионат.

Сейчас Кутепов, Самедов и Зоба - в сборной, но Комбаров и Глушаков - здесь. Может быть, для команды это плюс. Будем все вместе, и они это все переварят, мы все обсудим. Может быть, ситуация будет лучше, чем в прошлом году, когда игроки вернулись, а сбор уже в разгаре", - цитирует 34-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, "Спартак" определился со своей главной трансферной целью. | soccernews.ru