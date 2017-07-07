Ребров: "Джано в Грузии все узнают и уважают"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как провел отпуск в Грузии. По словам стража ворот, на отдыхе он побывал вместе с полузащитником московской команды Джано Ананидзе.

"Собирались с друзьями в Грузию на четыре дня. Джано узнал и сказал: "Бери только билеты, всё остальное - с меня!" Всё очень понравилось: гостеприимные люди, сумасшедшая кухня, нереально красивая природа - в общем, всем советую! За четыре дня мы, правда, только вкусили Грузию и сразу уехали. Грузии нужна минимум неделя. Чего там только нет! Я привык есть что-то одно, а тут и хинкали, и хачапури, и шашлык, всё газировкой запиваешь. Переварить это всё тяжеловато, но очень вкусно.

Когда ты с Джано в Грузии, тяжело обратить на себя внимание. Иногда он втихаря говорил фанатам: "Посмотрите, рядом Ребров, это спартаковский вратарь". Его там все узнают и уважают. Серьёзно относятся, не как к мальчику-с-пальчик", - сказал он.

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