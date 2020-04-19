Ребров: "Это просто стереотип, что фанаты "Спартака" отморозки"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался по поводу информации о том, что болельщики "красно-белых" помогают пожилым людям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Вы знаете, я в "Спартаке" уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые и т. д. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.
Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. А здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны", - сказал Ребров.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20