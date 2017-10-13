Ребров: "Футболисты в Саудовской Аравии целый день спят"

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Ребров: "Футболисты в Саудовской Аравии целый день спят"Главный тренер "Аль-Ахли Джидда" Сергей Ребров рассказал о том, как ему работается на новом месте.

"В Саудовской Аравии немного другая жизнь. Футболисты в Европе более дисциплинированные, сконцентрированные, а там их нужно постоянно будоражить. Конечно, есть игроки, которые настроены на прогресс, на работу.

Но в основном нужно игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку. Это неправильно", - отметил он.

Читайте: Официально: Ребров стал тренером "Аль-Ахли" | http://soccernews.ru

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