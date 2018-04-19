Ребров - Глушакову: "Капитан, улыбнись"

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Ребров - Глушакову: "Капитан, улыбнись"Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров поддержал капитана своей команды Дениса Глушакова, не реализовавшего решающий пенальти во вчерашнем матче 1/2 финала кубка России против "Тосно".

Так, в своем инстаграме 34-летний вратарь написал: "Невозможно выиграть или проиграть игру в одиночку. Проиграла вся команда, а не кто-то один! Один за всех и все за одного! Капитан, улыбнись. Все будет хорошо".

Напомним, Луис Адриано назвал главную ошибку "Спартака" в матче с "Тосно". | soccernews.ru

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