Ребров избежит операции

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров прошёл дополнительное обследование в связи с травмой колена.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 33-летнего стража ворот диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава.

Врачи "Спартака" решили, что операция Реброву не потребуется. Однако в строй он пока не вернётся и пропустит субботний матч с "Уралом".

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