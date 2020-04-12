Ребров кардинально сменил имидж во время карантина

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Ребров кардинально сменил имидж во время карантина

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров сменил имидж, побрив голову наголо.

"Карантин 2020", - написал Ребров в своем Instagram, прикрепив фотографию в маске.

36-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб два матча во всех турнирах и пропустил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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