Ребров кардинально сменил имидж во время карантина
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров сменил имидж, побрив голову наголо.
"Карантин 2020", - написал Ребров в своем Instagram, прикрепив фотографию в маске.
36-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб два матча во всех турнирах и пропустил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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