Ребров: "Когда тренером был Карпин, некоторые клали два пальца в рот, чтобы сбросить вес"

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Ребров: "Когда тренером был Карпин, некоторые клали два пальца в рот, чтобы сбросить вес"Голкипер "Спартака" Артем Ребров поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером "красно-белых" Валерием Карпиным, в частности вспомнил, как при нем в команде следили за весом.

"Я практически не застал времена, когда был штраф 100 долларов за 100 граммов — при мне были штрафы, если вес превышал норму на 1 кг.

Придумывали кучу способов, чтобы не допустить перевеса: кто-то лежал в горячей ванне несколько часов и варился, как креветка, чтобы вода вышла. Кто-то с утра перед тренировкой по лестнице бегал, потел. А кто-то вообще клал два пальца в рот, чтобы проблеваться. Что угодно делали, лишь бы воду лишнюю согнать.

Хорошо, вес скинули, а дальше как целый день тренироваться? У футболистов с утра уже не было сил. Карпин был шокирован когда узнал про методы: "Вы что, совсем с ума сошли? Я это делаю не для того, чтобы вы херней занимались, себя истязали".

После этого он и начал перестраиваться, отношение к тем же взвешиваниям, например, менять.

По слухам, сейчас в "Ростове" нет такого контроля веса, но все равно Карпин за этим очень следит", — цитирует Реброва Sports.ru.

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