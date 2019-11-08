Ребров: "Могли вырвать победу над ЦСКА"

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров дал комментарии после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

"Тяжёлая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надёжно, особенно в первом тайме. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу. В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей", - сказал Ребров.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. "Ференцварош" набрал 5 очков в 4 турах и занимает третье место в группе ЛЕ, отставая от идущего вторым "Лудогорца" на 1 балл.

Не пропустите: Гончаренко прокомментировал ничью с "Ференцварошем". | http://soccernews.ru