Ребров: "Могли вырвать победу над ЦСКА"
Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров дал комментарии после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
"Тяжёлая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надёжно, особенно в первом тайме. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу. В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей", - сказал Ребров.
Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. "Ференцварош" набрал 5 очков в 4 турах и занимает третье место в группе ЛЕ, отставая от идущего вторым "Лудогорца" на 1 балл.
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|7
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|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
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|М
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|1
|Днепр Днепропетровск
|4
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|4
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|2
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|4
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|Спортинг Лиссабон
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|4
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|Группа E
|М
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|1
|Мидлсбро
|4
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|Вильярреал
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|4
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|М
|О
|1
|АЗ
|4
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|4
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|4
|0
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|2
|Бенфика
|4
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|4
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|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
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|0
|Группа H
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|О
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|Алемания Аахен
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